3Gifts – magazin online de cadouri inspirate, pentru toată lumea Cadourile sunt cele la care apelezi atunci cand dorești sa exprimi anumite sentimente fața de o persoana. Mulțumirea, respectul și iubirea sunt deseori exprimate prin intermediul cadourilor, mai ales cele speciale. Atunci cand oferi unei persoane un cadou care nu este ca oricare altul, implinirea și reacția omului respectiv nu se compara cu nimic. Uita complet de cadourile banale! Comanda de la 3Gifts – magazin online de cadouri inspirate pentru toata lumea. Site-ul cuprinde o gama larga de cadouri pentru femei, barbați, copii, cadouri tradiționale și personalizate, de tip corporate, cadouri pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lanțul de drogherii dm Romania a inregistrat o cifra de afaceri de 525 de milioane de lei, anul trecut, in creștere cu 5,5% fața de 2019. dm drogerie markt se pregatește sa iși deschida propriul magazin online și continua expansiunea, punand pe harta...

- Peste 60% dintre cumparatorii online parasesc un website de vanzari online in primele 5 secunde de la sosirea pe pagina principala (homepage). Daca doriti sa va clasati sub acest „standard” este timpul sa...

- Este multa lume care joaca la loterie, mai ales de cand jocurile de acest tip sunt disponibile online, la scara larga. Cazinourile online legale din Romania ofera extrageri din numeroase tari, printre care si popularele Grecia Kino 20 80 sau Italia Win for Life 10 20.Fiecare are strategia lui de joc.…

- Paștele 2021 se apropie cu pași repezi și, deși traim o perioada in care este greu sa fim aproape de toți cei dragi, nu inseamna ca Iepurașul trebuie trecut cu vederea. Uneori, un gest frumos facut pentru cineva la ceas de sarbatoare este la fel de important ca o imbrațișare. Daca nu știi ce sa faci…

- Vrei sa devii avocat, procuror sau judecator? Vrei sa știi care sunt calitațile esențiale pentru a fi un jurist de succes? Daca raspunsul este da, atunci Elsa Timișoara te invita la evenimentul „Barbații in Justiție”. In cadrul acestei conferințe, trei specialiști in Drept vor lua cuvantul și vor povesti…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri, intr-un magazin din Piața Veteranilor din București. Nu exista victime, iar zona a fost izolata de pompieri. „Incendiu la un magazin in Piata Veteranilor, suprafața 150 metri patrați, localizat, nu sunt posibilitați de propagare. Nu sunt victime. Zona a fost balizata,…

- Jandarmii bucureșteni au prins trei barbați care tocmai furasera marfuri dintr-un magazin, in afara acestuia, pe strada, in timp ce se certau pe prada. Pe bulevardul Th. Pallady, din Sectorul 3, jandarmii au observat trei barbați care se certau, dupa care au traversat strada neregulamentar, printre…

- Maria Elena Chiselenco este o tanara de 14 ani, pentru care muzica este precum aerul Pianul este marea ei pasiune, iar ceea ce a reusit sa faca in scurta ei viata de pana acum depaseste barierele normalului Tanara se dedica cu totul muzicii, a carei pasiune a pornit la doar sase ani, cand a primit de…