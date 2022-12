Stiri pe aceeasi tema

- Azi se implinesc 3 ani de cand societatea de transport urban TUP Turda și-a inceput activitatea, fiind dotata exclusiv cu autobuze electrice, noi și moderne. ”In 2019, pe 16 decembrie intrau in circulație cele 20 de autobuze electrice. Astfel, Turda și-a caștigat titlul de: ????????????????????????…

- Astazi 15.12.2022 a fost semnat contractul pentru proiectul depus spre finanțare prin PNRR „Achiziția de mijloace de transport public – autobuze electrice in cadrul parteneriatului Orașul Ocna Mureș – Comuna Unirea”. Proiectul presupune achiziția de: – 3 autobuze electrice cu lungimea de 10…

- Avand in vedere creșterea alarmanta a cazurilor de consum a substanțelor cu efecte psiho-active in randul minorilor, Inspectoratul Școlar Județean Cluj a lansat Proiectul județean ,,Viitorul depinde de tine!” și Campania Lions Quest-Antidrog. Totul in parteneriat cu Districtul Lions 124 Romania, Agenția…

- Va prezint știrile din ultimele zile. Rolls Royce prezinta primul model de mașina electrica din istoria sa și anunța ca pana in 2030 intreaga gama a firmei va fi electrica. Foxconn, cel mai mare producator din lume de electronice, dorește sa iși extinda semnificativ activitatea in materie de mașini…

- Transport ecologic intre Alba Iulia și Ciugud: Proiect aprobat pentru 22 de vehicule nepoluante si statii de incarcare Transport ecologic intre Alba Iulia și Ciugud: Proiect aprobat pentru 22 de vehicule nepoluante si statii de incarcare Proiectul de mobilitate depus de Primaria Alba Iulia in parteneriat…

- Școala Gimnaziala „Alexandru Vlahuța” din Gugești a desfașurat ieri activitatea cu titlul „Vranceni in Europa literara”, in parteneriat cu Muzeul Vrancei, parte a unei serii mai ample de activitați derulate cu prilejul mobilitații ERASMUS+, in Proiectul de schimb interșcolar ERASMUS+ KA229 BE G.I.F.T.E.D.…

- Primaria Sebeș se pregatește pentru un transport public ecologic: 17 autobuze electrice, e-ticketing, 8 stații de incarcare lenta și 4 stații de incarcare rapida Primaria Sebeș se pregatește pentru un transport public ecologic: 17 autobuze electrice, e-ticketing, 8 stații de incarcare lenta și 4 stații…

- Acesta este un sunet care nu va mai putea fi facut dupa ora 22. Mai precis, mașinile și motocicletele care produc zgomote peste 96 decibeli vor fi interzise noaptea in București, potrivit unui proiect de lege.„Deja zgomotul in oraș este foarte mare. Locuiesc intr-o zona mai retrasa, dar chiar și așa…