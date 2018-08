Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general, Augustin Lazar, sustine ca numarul mare de procurori si judecatori care au dosare la DNA se explica prin faptul ca diversi inculpati au depus plangere impotriva magistratilor iar in urma fiecarui denunt a fost necesara declansarea unei anchete - VEZI AICI STATISTICA INSPECȚIEI…

- In Parchetul General exista un deficit de 450 de procurori, a declarat marți Augustin Lazar dupa discuția avuta, impreuna cu Anca Jurma, șefa interimara de la DNA, și Tudorel Toader la Ministerul Justiției. Declarația procurorului general vine in contextul discuției despre delegarile de procurori la…