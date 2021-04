Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 52 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 306 teste efectuate (din care 166 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (28). Coeficientul infectarilor cumulate…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 71 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 317 teste efectuate (din care 68 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (32). Coeficientul infectarilor cumulate…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 110 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.056 de teste efectuate (din care 568 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (52). Coeficientul infectarilor…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 172 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.143 de teste efectuate (din care 607 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (88), Lugoj (15) și Dumbravița (11).…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 158 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.074 teste efectuate (din care 187 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (78). Coeficientul infectarilor cumulate…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 169 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.548 teste efectuate (din care 509 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (82). Coeficientul infectarilor cumulate…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 255 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.200 de teste efectuate, din care 246 teste rapide. Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (131), Giroc (13) și Dumbravița (12).…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 202 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 483 de teste efectuate (din care 183 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi, 157, sunt in Timișoara. Coeficientul infectarilor cumulate…