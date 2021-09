3.362 de elevi si 1.192 de angajati din invatamant au fost confirmati cu coronavirus . Asta la doar zece zile de la inceperea noului an școlar. Din aceasta cauza, 69.301 de elevi sau prescolari invata in online. Datele au fost anunțate de Ministerul Educatiei , miercuri, 22 septembrie. Institutia precizeaza ca infectarile s-au produs in ultimele zile de vacanta, avand in vedere perioada de incubatie a virusului Covid-19. ”Perioada de incubatie (a virusului) este de maximum 14 zile. Precizam ca cea mai mare parte a acestor infectari confirmate a fost determinata de activitatile din ultimele zile…