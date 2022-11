Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu 33 de ani, pe 1 noiembrie 1989, cantareața de muzica ușoara romaneasca și profesoara de canto Mihaela Runceanu a fost asasinata in propria locuința din București, de un tanar pe nume Daniel Cosmin Ștefanescu. Artista avea 34 de ani și a fost ucisa cu sange rece de Daniel, pe care il cunoștea…

- Teatrul „George Ciprian” din Buzau și Industria Scenica din Vimodrone (Milano, Italia) va invita la spectacolul de teatru „2032 SMART-FAMILY”, care se va juca intr-un numar limitat de reprezentații in perioada noiembrie-decembrie 2022. Producția face parte din proiectul „Tele-Encounters: Beyond the…

- Teatrul „George Ciprian” Buzau deschide stagiunea 2022-2023 cu o premiera inedita. Este vorba despre spectacolul „Lampa lui Aladdin”. Actorul Cristi Martin se numara printre protagoniști.

- Agenția Domeniilor Statului (ADS) pregatește o noua licitație, de data aceasta pentru arendarea de terenuri, dupa ce in septembrie a scos la concesionare suprafețe importante in județele Braila, Buzau și Tulcea. La momentul actual, acțiunea este la stadiul de pregatire precampanie arendare primul lot,…

- Noi proteste au avut loc sambata in tot Iranul, dupa moartea lui Mahsa Amini, arestata de politia morala in urma cu 16 zile. Demonstrațiile au intrat in a treia saptamana, iar mitinguri de solidaritate au avut loc deja in peste 150 de orașe, inclusiv la București. La Teheran au avut loc ciocniri intre…

- Potrivit unu raport preliminar, o alga toxica este cauza morții, in aceasta vara, a aproape 250 de tone de pești in fluviul Oder, au anunțat autoritațile poloneze, transmite AFP. Dezastrul este consecința degradarii calitații apei fluviului Oder din cauza temperaturilor ridicate din aceasta vara și…

- Antrenorul echipei FC U 1948 Craiova, Marius Croitoru, s-a aratat dezamagit de infrangerea suferita, vineri seara, in partida cu Petrolul Ploiesti, scor 0-1. ”E greu sa-mi gasesc cuvintele dupa acest meci. De fapt, nu un meci, o opera: Moartea fotbalului in mai multe acte. Singurul vinovat sunt eu pentru…

- Peste 57.300 de imobile au fost vandute, in iulie, cu aproape 4.400 mai multe fata de luna precedenta, potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). In iulie au fost comercializate, la nivelul intregii tari, 57.310 imobile, cu 4.364 mai multe fata de iunie.…