32 de ani de la tragica dispariție a Mihaelei Runceanu. Artista a fost omorâtă în propriul apartament Astazi se implinesc 32 de ani de la tragica dispariție a Mihaelei Runceanu, considerata cea mai reprezentativa solista pe care a avut-o muzica ușoara romaneasca. A murit ucisa de o mana criminala, la doar 34 de ani, insa a lasat o moștenire muzicala uriașa și a pregatit și lansat cateva generații de soliști. Inainte de pandemie, cațiva din cei carora Mihaela Runceanu le-a fost profesora la Școala Populara de Arta București- amintim: Carmen Trandafir, Silvia Dumitrescu, Camelia Florescu ori Aurel Moga și Stela Enache-, obișnuiau sa cante in memoria artistei Casei de cultura a studenților București.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

