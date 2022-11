Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a anuntat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 352 de cazuri noi de COVID-19, cu 87 mai putine fata de ziua precedenta. Au fost raportate sapte decese, scrie news.ro. „In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 352 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID…

- Ministerul Sanatatii a anuntat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.425 de cazuri noi de COVID-19, cu 437 mai putine fata de ziua precedenta. Totodata, au fost raportate 11 decese, numarul total al deceselor trecand de 67.000. "In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.425 cazuri noi de…

- Ministerul Sanatatii (MS) a anuntat, sambata, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.059 de cazuri noi de COVID-19, cu 168 mai putine fata de ziua anterioara. Totodata, au fost raportate patru decese, din care unul survenit anterior intervalului de referinta. Numarul pacientilor internati a…

- 3.114 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 1.640 mai multe fața de ziua anterioara, a anuntat marți Ministerul Sanatatii. Sunt anunțate și 18 decese COVID. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.114 cazuri noi de persoane infectate cu SARS…

- Ministerul Sanatatii a anuntat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.227 de cazuri noi de COVID-19, cu 649 mai putine fata de ziua precedenta. Totodata, au fost raportate 15 decese. "In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.227 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID…

- Ministerul Sanatatii (MS) a anuntat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.403 cazuri noi de COVID-19, cu 1.315 mai putine decat in ziua precedenta. Totodata, au fost raportate 6 decese, toti cei decedati avand si alte afectiuni asociate, iar 5 fiind nevaccinati. "In ultimele 24 de ore au fost…

- Ministerul Sanatatii (MS) a anuntat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.650 de cazuri noi de COVID-19, cu 313 mai putine decat in ziua precedenta. Totodata, au fost raportate 20 de decese, toti cei decedati avand si alte afectiuni asociate, iar 15 fiind nevaccinati. "In ultimele 24 de ore…

- In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate peste 4.600 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, iar 14 au decedat. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 4.689 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 1.171 mai multe fața de ziua anterioara. 905 din cazurile…