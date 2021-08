Inainte de anul 1990, in municipiul Iasi au fost construite peste 3.100 de blocuri. In statistici oficiale sunt incluse si imobile de locuinte construite inainte de anul 1950, respectiv un numar de 45 de cladiri, dar mai putin de jumatate dintre acestea sunt cu 2 etaje, restul fiind cu un regim parter sau parter si un etaj. Dintre cele 45 de imobile, 41 de blocuri, cu cel putin un etaj, sunt din anii "20. Exemple in acest sens sunt imobile din zone precum Rapa Galbena, Aurora sau Macazului. In schimb, peste 120 de blocuri dateaza din perioada 1950 – 1959, iar alte peste 660 de imobile au fost…