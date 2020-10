31 de suspecți de pornografie infantilă, arestați de polițiștii londonezi 31 de persoane care au accesat online mii de imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor au fost arestate luni seara de polițiștii din Londra, relateaza Agerpres.Un comunicatal Scotland Yard arata ca operațiunea impotriva pornografiei pedofile s-adesfașurat intre 28 septembrie și 3 octombrie. In urmaacesteia, s-au confiscat peste 300 de probe și au fost puse in executare 91 demandate de percheziție.Vor fianalizate zeci de mii de imagini cu conținut legat de abuzarea si exploatareaunor copii, gasite in telefoanele, tabletele si laptopurile suspecților.Poliția dinLondra dispune de o subunitate cu… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

