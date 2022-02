30 mașini au ars într-un incendiu în Neamț Un parc de dezmembrari auto din comuna Raucești, județul Neamț, a ars in mare parte, sambata seara, din cauza unor scantei provenite de la un aparat pentru taiere. Nu au fost victime, dar 30 de mașini au fost distruse complet și cateva aneze ale parcului auto. Pompierii au fost chemați sambata dupa-amiaza sa stinga un […] The post 30 mașini au ars intr-un incendiu in Neamț appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

