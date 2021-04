Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Ciocana va examina astazi demersurile procurorilor cu privire la arestarea preventiva a trei angajați ai Laboratorului de expertiza din cadrul ANSA, rerinuți in dosarele "certificatelor sanitare".

- Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor (ANSA) se „disociaza totalmente de acțiunile coruptibile a unor funcționari și reitereaza angajamentul de a continua activitatea in spiritul legalitații, transparenței, corectitudinii și responsabilitații”, se arata intr-un comunicat al agenției statului,…

- Mai multi functionari din cadrul Laboratorului de expertiza sanitar-veterinara al Directiei Municipale pentru Siguranta Alimentara, dar si agenti economici, au fost documentati de CNA si procurorii anticoruptie, in cadrul a 43 de cauze penale, pornite pe fapte de corupere pasiva si activa.

- Doi angajați ai Consiliului Județean Gorj au fost reținuți pentru 24 de ore! Cei doi sunt acuzați de complicitate la obținere ilegala de fonduri publice, in dosarul ”Ydail”, in care trei administratori de firme (Doru Șandru, Mircea Varzaru și Mihai Puiu), suspectati de obtinere ilegala de fonduri…

- Patru polițiști din București au fost reținuți, miercuri, sub acuzația ca ar fi rapit și torturat unele persoane, transmite Antena 3. Polițiștii vor fi prezentați instanței, in aceasta seara, cu propunerea de a fi arestați preventiv pentru 30 de zile. Cei patru oameni ai legii activeaza la…

- Tribunalul Constanta a decis azi condamnarea lui Razvan Dimoftache la pedeapsa de 23 de ani de inchioare. Decizia nu este definitiva si a fost luata in dosarul carnii aparent alterate. Cei 23 de ani de inchisoare au fost obtinuti prin contopirea altor pedepse. Tot in prezenta cauza, Tribunalul Constanta…

- Judecatorul de instructie in dosarul permiselor de conducere a admis demersul procurorilor anticoruptie si a hotarit plasarea in arest pentru 15 zile in Penitenciarul 13 a angajatului Agentiei Servicii Publice implicat in acest caz. Decizia poate fi contestata la Curtea de Apel. In prezent, ofiterii…

- Un angajat al Agentiei Servicii Publice, retinut de ofiterii CNA in dosarul permiselor de conducere, a fost plasat pentru 15 zile in Penitenciarul 13. Iar instructorul auto, retinut anterior, este cercetata in stare de libertate.