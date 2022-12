30 de persoane arestate după ce au ascuns canabis într-un fals convoi umanitar către Ucraina 30 de persoane au fost arestate dupa ce au ascuns mai multe droguri printre ajutoarele umanitare pentru Ucraina. Plantele, ascunse in „provizii si ajutor umanitar cu destinatia Ucraina” ar fi trebuit sa ajunga in mai multe țari europene. Deținuții – ucraineni, spanioli, germani și marocani – ar fi camuflat drogurile in cutii de carton care au fost transportate prin mai multe țari cu dube. Poliția a devenit suspicioasa dupa ce a identificat un grup de ucraineni care colectau canabis din toata Andaluzia și il depozitau intr-un apartament din Mijas, provincia Malaga. Poliția a oprit doua autoutilitare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

