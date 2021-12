Apollo 11 este numele primei misiuni in care omul a pașit pe suprafața satelitului natural al Pamantului, Luna. Este in același timp și cea de-a cincea misiune cu echipaj uman din Programul Apollo, gestionat de NASA, și a treia care plaseaza oameni pe orbita lunara. Lansata pe data de 16 iulie 1969, misiunea era constituita din Neil Alden Armstrong, comandantul misiunii, Michael Collins, pilotul modulului de comanda și Edwin Eugene „Buzz” Aldrin Jr., comandantul modulului lunar. Pe data de 21 iulie, Armstrong și Aldrin au devenit primii oameni care au pașit vreodata pe Luna, in timp ce Collins…