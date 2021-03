Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului Sanatatii Andreea Moldovan a declarat ca faptul ca 30 de copii au fost diagnosticati, in acest an, la Bucuresti, cu sindrom inflamator multisistemic post-COVID-19 "da de gandit". Ea a afirmat ca este o reactie imuna la distanta fata de boala si ca "mai avem…

- Date statistice prezentate de graphs.ro indica faptul ca numarul de infectari in grupa 0-9 ani este deja la nivelul maximului din luna noiembrie a anului trecut, dar si la categoria 10-19 ani se inregistreaza o crestere brusca.Se profileaza astfel un val 3 al pandemiei in care se vor regasi copiii si…

- Intr-unul dintre cele mai mari spitale de pediatrie din Capitala, Spitalul „Grigore Alexandrescu”, institutie suport COVID, se afla internati din ianuarie si pana acum 30 de copii care au dezvoltat asa-numitul sindrom inflamator multisistemic. Afectiunea apare dupa infectia cu COVID-19 si este o afectiune…

- Date statistice prezentate de graphs.ro indica faptul ca numarul de infectari in grupa 0-9 ani este deja la nivelul maximului din luna noiembrie a anului trecut, dar si la categoria 10-19 ani se inregistreaza o crestere brusca.Se profileaza astfel un val 3 al pandemiei in care se vor regasi copiii si…

- Parintii sa fie atenti la starea copiilor, pentru ca incep sa apara destul de des cazuri de sindrom inflamator multisistemic post-COVID, avertizeaza medicul Raluca Alexandru, de la Spitalul de copii ”Grigore Alexandrescu” din Capitala, precizand ca, din ianuarie, au fost inregistrate peste 30 astfel…

- Incediu a izbucnit, vineri dimineața, in jurul orei 5.00, la Institutul „Matei Balș” din Capitala. Zeci de pacienți cu Covid-19 au fost evacuați, iar la fața locului au intervenit de urgența echipajele de pompieri. La fața locului a sosit și ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. Focul a fost stins de…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, a explicat cum se va face testarea COVID-19 in școli, in contexrtul in care autoritațile vor redeschide școlile pe 8 februarie. “Testele antigen rapid sunt relevante la persoanele care au simptome sugestive pentru COVID sau la contacti. La…

- Primaria Capitalei inchide spitalul modular din Pipera, unde se tratau cazurile foarte ușoare de COVID-19. Nicușor Dan spune ca spitalul nu mai ramane deschis deoarece numarul de bolnavi de coronavirus a scazut, iar din punct de vedere financiar nu se mai justifica. “Vom inchide spitalul modular de…