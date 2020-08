30 de cazuri noi de infectări cu Covid 19 în județ. Satu Mare rămâne în coada clasamentului la număr de îmbolnăviri “La nivelul județului Satu Mare, in data de 15 iulie 2020, cu recomandare de izolare la domiciliu din partea Directiei de Sanatate Publica sunt 694 persoane. In carantina institutionalizata nu se mai afla nicio persoana. Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 73 de vindecari si 8 decese cauzate de coronavirus. De asemenea, pana in prezent au fost efectuate 9.920 teste“, se preciza intr-o informare de presa a institutiei Prefectului Satu Mare. Astazi, 19 august 2020, s-au anunțat in județ 30 de cazuri noi de infectari cu coronavirus. Avem un caz in Primaria Carei dar nu se comunica situația… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

