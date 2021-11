Astazi se implinesc 30 de ani de la moartea lui Freddie Mercury. Solistul trupei Queen a murit la varsta de 45 de ani, pe 24 noiembrie 1991. Diagnosticul sau a fost bronhopneumonie cauzata de SIDA. Artistul s-a stins la o zi dupa ce a anuntat public ca este seropozitiv. Freddie Mercury, pe numele sau original Farrokh Bulsara, s-a nascut pe 5 septembrie 1946 in insula Zanzibar, o colonie britanica. In aprilie 1970, impreuna cu chitaristul Brian May și toboșarul Roger Taylor pune bazele unui grup nou: Queen. In aceeași perioada, solistul decide sa-și schimbe numele din Bulsara in Mercury. Queen…