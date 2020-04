Stiri pe aceeasi tema

- În data de 30 aprilie 1945, dictatorul nazist Adolf Hitler s-a sinucis în Berlin, potrivit documentelor oficiale. Odata cu el și-ar fi luat viața și Eva Braun, femeia care i-a fost alaturi mai mulți ani și cu care s-a casatorit cu o zi mai devreme. În primavara anului 1945,…

- Nicolae Bahan, suceveanul care a murit pe 11 aprilie de COVID-19 in timp ce era la cules de sparanghel in Germania, langa Freiburg, a cerut sa fie dus la spital. Șefii l-au refuzat. Apoi, tot ei au negat ca a murit infectat, deși in ferma sunt tot mai mulți angajați cu simptome, dupa cum spun doi muncitori…

- Un barbat in varsta de 41 de ani, care a amenințat in repetate randuri ca se va sinucide, și-a dus planul la bun sfarșit, insa inainte și-a ucis cei doi copii și și-a incendiat locuința.

- Pentru a ridica moralul oamenilor, televiziunea din Italia a luat decizia de a transmite, sambata, finala Cupei Mondiale 2006 la fotbal, caștigata de Squadra Azzurra.Astfel, milioane de italieni, care sunt blocați in propriile locuințe din cauza pandemiei de coronavirus, au putut urmari partida in urma…

- Un barbat in varsta de 49 de ani, din comuna Popesti, judetul Arges, si-a injunghiat sotia cu mai multe lovituri de cutit si a fugit. Cadavrul lui a fost gasit vineri dimineata intr-o padure din apropierea locuintei. Cadavrul femeii in varsta de 45 de ani, a fost gasit de fiu, joi seara, intr-o balta…

- A dat foc in mașinii in care se afla el și toți membrii familiei sale, adica soția și trei copii. Ulterior, sportivul s-a injunghiat mortal cu un cuțit. E vorba de Rowan Baxter, in varsta de 42 de an, jucator australian cu o cariera admirabila, iubit de oameni, cu o familie care parea intruparea…

- Un politist in varsta de 28 de ani a fost gasit de seful sau, miercuri, spanzurat in locuinta sa de serviciu din Radauti, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu. ”Dimineata la prima ora nu s-a prezentat la serviciu. L-a sunat seful lui de post. Nu a raspuns…