3 reparații cheie pe care nu este indicat să le amânați Sezonul cald, incepand din primavara și chiar pana toamna tarziu, este ideal pentru abordarea acelor reparații pe care nu este bine sa le amanam. Deteriorarile exterioare pot dauna structurii casei, siguranței sale și esteticii, pe langa faptul ca se pot extinde, iar casa devine și mai vulnerabila in fața viitoarelor deteriorari. Temperaturile scazute sau foarte ridicate, gerul, vantul, furtunile, gheața, zapada, dar și inghețul și dezghețul sunt factori naturali care dauneaza inevitabil exteriorului unei case. Indiferent ca preferați inceputul primaverii sau sfarșitul verii pentru a va ocupa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

