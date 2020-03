Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a emis sambata seara o noua ordonanța militara – numarul 2, prin care sunt instituite noi masuri speciale, potrivit Agerpres. Printre acestea se regasesc cea care vizeaza interzicerea circulației pe domeniul public a grupurilor mai mari de 3 persoane, fiind…

- In zece magazine din orașul Galați s-au gasit la comercializare produse cosmetice (rimel, farduri de ochi, rujuri, oje,) expirate. De asemenea, s-au gasit la comercializare unghii false si gene false al caror aditiv are in componenta dibutyl phtalate, substanta interzisa ca ingredient in produsele cosmetice.

La data de 9 ianuarie a.c., in jurul orei 11.30, politistii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Cluj au depistat pe raza municipiului Cluj-Napoca un barbat, in varsta de 36 de ani,...

Mai mulți enoriași din Bogata ne-au contactat pentru a ne transmite faptul ca din acest an a crescut contribuția/persoana pentru Biserica Ortodoxa din localitate. Creșterea este de 33%, in raport cu...

Un accident s-a produs in aceasta seara in parcarea de la Kaufland. Un pieton a fost lovit de un autoturism, femeia aflata la volan neasigurandu-se in momentul in care a facut virajul, in timp ce...

Un turdean acuza Poliția Turda ca nu a facut nimic pentru a-l proteja, dupa ce concubinul mamei sale l-a agresat cu un cuțit, producandu-i mai multe rani, chiar in ziua de 31 decembrie 2019,...

Temperaturile indicate de termometre se vor situa in jurul celor specifice pentru aceasta perioada a anului, iar precipitatiile vor fi scazute la inceputul anului 2020.

O tanara de 19 ani din Germania a suferit multiple traumatisme, dupa ce s-a rasturnat cu un ATV intr-o rapa și a ramas prinsa sub acesta, intr-o zona greu accesibila de pe raza comunei Arieseni,...