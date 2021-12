3 criterii prin care deosebești demența de îmbătrânirea normală Pe masura ce imbatranim, mulți punem pe seama acestui proces pierderile de memorie. Daca uiți unde ai pus un obiect sau ai nevoie de mai mult timp ca sa-ți amintești un eveniment din trecut, nu e neaparat un semn ca te confrunți cu demența, ci este mai degraba un fenomen firesc, care apare odata cu trecerea anilor, potrivit csid. Totuși, exista anumite semnale care pot sugera ca aceste modificari in ceea ce privește capacitatea de memorare sunt consecința demenței, nu a imbatranirii. Pentru ca nu multa lume le recunoaște, boala Alzheimer ajunge sa fie diagnosticata foarte tarziu, intr-un stadiu… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Termenul de „demența” se refera la un sindrom in general cronic evolutiv care apare ca urmare a degenerarii neuronale, de diverse cauze, fiecare intervenind intr-una sau mai multe regiuni ale circuitului cerebral cognitiv. Deși demența atinge cu predilecție persoanele in varsta, aceasta patologie se…

- ”Avem o problema a solidaritații intergeneraționale. Actualele cohorte de vârstnici au fost, în cea mai mare parte, avantajate comparativ cu generațiile active de acum: au avut biografii relativ standardizate, marcate de acces relativ ușor la educație, sanatate, locuire, piața forței…

- Alimentul care te protejeaza de demența și Alzheimer. El predomina in bucataria mediteraneana și este folosit de secole și in scopuri medicinale, deoarece reduce riscul cancerului și are proprietați antiinflamatorii.

- Vaccin care previne Alzheimerul, la doar 80 de lei. Un nou studiu da speranța celor cu afecțiuni asociate DEMENȚEI Vaccin care previne Alzheimerul, la doar 80 de lei. Un nou studiu da speranța celor cu afecțiuni asociate DEMENȚEI Oamenii de știința lucreaza la un vaccin care ar putea combate boli asociate…

- Articolul Spitalul Județean de Urgența Buzau obține sprijin financiar pentru a face fața crizei sanitare fara precedent se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Intrucat valul patru al pandemiei a umplut pana la refuz secțiile Covid-19 ale unitații medicale, cheltuielile fiind mult mai mari decat…

- Semnul timpuriu al demenței este adesea ignorat sau pus pe seama nopților nedormite, atenționeaza medicii. Acest semn timpuriu al bolii Alzheimer consta in tulburari de vedere, care se pot manifesta prin oboseala ochilor, dureri, vedere dubla sau in ceața ori apariția unui punct negru sau alb in campul…

- ​Expunerea la zgomotul provocat de trafic, fie ca este vorba despre autostrazi sau cai ferate, marește riscul de a dezvolta demența, potrivit celui mai amplu studiu realizat vreodata pe subiect, nu mai puțin de 2 milioane de adulți fiind implicați în cercetarea citata de cotidianul The Guardian.…

- Demența sau boala Alzheimer afecteaza una din șase persoane cu virsta peste 80 de ani, arata date recente. Este una dintre cele mai temute boli ale batrineții, deoarece pierderile de memorie, lipsa capacitații de autoingrijire și dezorientarea afecteaza semnificativ calitatea vieții persoanei afectate.…