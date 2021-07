Stiri pe aceeasi tema

- Pe parcursul intregii vacanțe de vara, la Suceava se va derula proiectul educațional „Academia micilor polițiști”. Proiectul a fost inițiat de Compartimentul de Analiza și Prevenire a Criminalitații din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție, impreuna cu Fundația F.A.R.A., Inspectoratul Școlar,…

- Concursul international de atelaje de la Olteni, aflat la cea de-a treia editie, a inceput vineri cu defilarea participantilor, festivitatea de deschidere desfasurandu-se in prezenta ministrului Tineretului si Sportului din Romania, Eduard Novak si ministrului Agriculturii din Ungaria, dr. Nagy Istvan.…

- Un numar de 17 echipe din Romania si Ungaria vor lua parte la concursul international de atelaje, ce va avea loc in perioada 2-4 iulie in localitatea Olteni, aceasta fiind cea mai mare participare din istoria acestei competitii, au anuntat organizatorii. „Niciodata nu au intrat in concurs atat de multe…

- Episcopul Sofronie a inaugurat marti o casa de tip familial in parohia Oșorhei din zona metropolitana a Oradiei. Imobilul va deveni locuinta pentru 12 copii orfani sau abandonati. Inaugurarea face parte dintr-un proiect mai amplu care vizeaza dezinstituționalizarea copiilor aflați in Centrul…

- Gradinița numarul 222 din București desfașoara in acest an școlar, prin Centrul de Resurse Educaționale, proiectul cu titlul “Copiii in slujba pastrarii identitații naționale”impreuna cu o echipa de tineri artiști de muzica populara din Ansamblul “Popularii” coordonat de catre artistul Gabriel Dumitru…

- Au dezvoltat pe bani frumoși ghișeul.ro, iar anul trecut au prins un contract de peste un milion de lei cu Primaria Bistrița. Indeco Soft de la Baia Mare mai pușca un contract de peste un milion de lei, pentru echipamente și aplicații informatice pentru cetațeni. Indeco Soft este o firma din Baia Mare…