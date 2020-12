3 Autohaus-uri din Germania unde găsești mașini îngrijite Aici gasești o gama variata de autovehicule la prețuri pentru toate buzunarele. Avantajele achiziționarii unui vehicul dintr-un astfel de centru sunt oferite de acreditarile Tuv (varianta RAR din Romania) sau Dekra precum și garanția primita pentru bunul cumparat. Marea lor majoritate se afla intr-o stare foarte buna, dispun de carte service cu istoricul mașinii și o verificare foarte atenta. Tot aici ai siguranța ca vei cumpara o mașina fara intervenția samsarilor din Romania asupra kilometrilor inregistrați in bord. Timpul in care sunt gata toate documentele noii achiziții este și el de invidiat,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

