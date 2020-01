Stiri pe aceeasi tema

- "Cutremurul produs in Vrancea nu are legatura cu ceea ce s-a intamplat in Albania sau recent in Turcia. Este o alta adancime la care se produc cutremurele in Romania, iar activitatea seismica este o activitate normala a Vrancei. Din cand in cand mai apare cate un cutremur de magnitudine 5,2 sau chiar…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter a lovit azi-noapte Romania. Oamenii se tem de posibile replici, ba chiar de un seism mai mare. Pe langa ceea ce s-a intamplat, specialistii au facut o descoperire la care nimeni nu se astepta, gasind o legatura ciudata intre seismul de azi-noapte…

- Un cutremur puternic s-a produs, marți dupa-amiaza, in Jamaica și in Cuba. Seismul a avut magnitudinea de 7,7 pe scara Richter, iar autoritațile au emis o alerta de tsunami, valabila pentru zona Caraibe.

- Trei cutremure cu magnitudinea de 2,4, 3 și 2,8 grade pe scara Richter s-au produs in noaptea de joi spre vineri, in Brașov și Vrancea. Primul seismul s-a produs la adancimea de 5 kilometri, la ora 00:01:37 (ora locala a Romaniei) in Brașov. Cutremurul a avut magnitudinea de 2.4 și a avut loc langa…

- Doua cutremure au avut loc, in aceasta noapte, in Romania, in zone diferite, si la numai trei minute intre ele.Primul a avut loc la ora 00:01:37 ora locala a Romaniei , in judetul Brasov, la cinci kilometri adancime, si a avut magnitudinea de 2.4 grade pe scara Richter.Epicentrul a fost localizat la…

- Un cutremur s-a produs duminica dimineata in zona seismica Vrancea, magnitudinea seismului fiind de 3,2 pe scara Richter.”In ziua de 05 Ianuarie 2020 la ora 04:58:13 (ora locala a Romaniei) s-a produs in zona seismica Vrancea, Vrancea un cutremur cu magnitudinea ml 3.2, la adancimea de 99km”,…

- In ziua de 16 Decembrie 2019 la ora 10:25:23 (ora locala a Romaniei) s-a produs in Grecia un cutremur cu magnitudinea ml 4.0, la adancimea de 10 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 119km V de Patra, 285km V de Piraeus, 292km V de Athens In luna decelmbrie, Romania…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de miercuri spre joi in zona Vrancea, anunța Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut loc la ora 00:45. Cutremurul a avut loc la o adancime de 137 de kilometri.In noiembrie, in Romania,…