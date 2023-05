Stiri pe aceeasi tema

- D4vd a lansat piesa “Don’t Forget About Me”, care va fi inclusa pe viitorul sau EP. Petals To Thorns va fi lansat pe 26 mai. Ranit și implorand, piesa descrie in detaliu sfarșitul unei relații. Acesta este obsedat de ce au mers lucrurile prost, deoarece dispariția din memorie este prea dureroasa. Piesa…

- Zoli Toth a lansat recent piesa „Ciao”, una din melodiile pe care le-a compus cu doi ani in urma special pentru apariția sa in cadrul manifestarilor prilejuite de Ziua Timișoarei, videoclipul fiind extras din concertul pe care artistul l-a susținut in studiourile TVR. Alaturi de el se afla Diana Ciudin,…

- Lumea pe care o știm aproape s-a sfarșit de cel puțin 6 ori, deja. Și nu au fost scenarii de filme fantastice, ci evenimente care au adus rasa umana la o secunda de dispariție. Furtuna solara: 2012 Furtunile solare au ca rezultat trimiterea unui flux de sarcini electrice catre Pamant. Se intampla des,…

- Solistul trupei rock Lacrima a cintat despre problemele și laturile intunecate ale societații moderne Nikolai Mișcoi, jurnalist cunoscut pentru proiectele bazate pe tema mișcarii rock din Moldova, popularizarea și promovarea acestui curent, precum și compozitor, vocalist și chitarist part-time al grupului…

- Daniel Caesar a lansat “Valentina”. Cu o saptamana inainte de lansarea celui de-al treilea album NEVER ENOUGH, care va fi lansat pe 7 aprilie, cantarețul, compozitorul, multi-instrumentist și producatorul multi-platina, caștigator al premiului GRAMMY®, Daniel Caesar, iși dezvaluie cel mai recent single.…

- Producatorul si DJ-ul timisorean Mighty Boogie a lansat recent un nou material discografic „Gritty“ care poate fi ascultat pe rețelele de streaming. „Am lansat un EP de trei piese impreuna cu un tanar talent al scenei de drum and bass din Timișoara, Quantrussyan. Materialul discographic e lansat la…

- Coma lanseaza melodia “Naufragii”, in colaborare cu Maru, piesa care se va regasi pe urmatorul material discografic, “Acordul parintilor”, programat pentru 7 aprilie 2023. “Pentru Naufragii, a cincea piesa de pe Acordul Parinților, am “navigat” și mai departe decat pana acum, in dorința de a ii gasi…

- NF a lansat single-ul “MOTTO”. Piesa cu numarul doi de pe viitorul album, HOPE, al producatorului de hit-uri certificat cu multi-platina (care apare pe 7 aprilie) il gasește pe NF cel mai sfidator in timp ce diseca starea industriei muzicale. In cele din urma, el decide sa ocoleasca tendințele și doar…