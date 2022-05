295 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 în ultimele 24 de ore Un numar de 295 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 132 mai putin fata de ziua anterioara. In același interval au fost efectuate aproximativ 13.400 de teste, transmite Ministerul Sanatatii . In județul Dolj a fost inregistrat un singur caz nou de COVID-19. Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare sunt in Bucuresti – 127 si in judetul Sibiu – 27. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 3.526 teste RT-PCR (1.850 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 1.676 la cerere) si 9.880 teste rapide… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 295 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 132 mai putin fata de ziua anterioara, fiind efectuate aproximativ 13.400 de teste, a informat Ministerul Sanatatii (MS).Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare…

- Un numar de 427 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 46 mai multe fata de ziua anterioara. Au fost efectuate aproape 16.000 de teste, potrivit Ministerului Sanatatii. Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare…

- 492 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 395 mai putin fata de ziua anterioara, fiind efectuate peste 5.500 de teste, a informat, duminica, Ministerul Sanatatii. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 4.312 de teste RT-PCR (1.459 in baza definitiei…

- Un numar de 974 de cazuri noi de persoane infectate cu Covid 19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 89 mai putine fata de ziua anterioara, fiind efectuate aproximativ 19.500 de teste, a informat, vineri, Ministerul Sanatatii, scrie Agepres . In ultimele 24 de ore au fost efectuate 5.884 de…

- 974 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 89 mai putine fata de ziua anterioara, fiind efectuate aproximativ 19.500 de teste, a informat Ministerul Sanatatii.In ultimele 24 de ore au fost efectuate 5.884 de teste RT-PCR (2.520 in baza definitiei…

- 1.107 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 417 mai putin fata de ziua anterioara, fiind efectuate aproximativ 21.500 de teste, a informat, miercuri, Ministerul Sanatatii. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 7.044 de teste RT-PCR (3.380 in…

- 5.140 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 2.904 mai multe fata de ziua anterioara, fiind efectuate aproape 43.000 de teste, a informat, marti, Ministerul Sanatatii. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 14.120 de teste RT-PCR (8.335 in baza…

- Un numar de 4.033 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 120 mai multe decat in ziua anterioara, fiind efectuate peste 35.000 de teste, a informat, joi, Ministerul Sanatatii. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 12.480 teste RT-PCR (7.088…