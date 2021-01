Stiri pe aceeasi tema

- In prima zi de vaccinare anti-COVID, in județul Alba s-au vaccinat 364 de persoane din sistemul medical. Avand in vedere numarul mare al persoanelor care au ales sa se vaccineze dar și faptul ca pana la acest moment nu au fost raportate reacții adverse și a existat o singura pierdere de vaccin, prima…

- Ministerul Sanatatii din Germania solicita consultanta in ceea ce priveste o eventuala amanare a administrarii celei de-a doua doze din vaccinul impotriva COVID-19 produs de BioNTech si Pfizer pentru a putea continua campania de vaccinare in ciuda stocurilor limitate, potrivit unui document consultat…

- Campania de vaccinare anti-COVID a inceput luni, 4 ianuarie 2021, la ora 8.00, și la Spitalul Municipal Aiud, concomitent cu cea de la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia. Prima persoana careia i s-a administrat serul a fost doctorul Attila Bela Batiz, coordonatorul centrului de vaccinare. ”Astazi…

- In Statele Unite și Canada au fost administrate ieri primele doze de vaccin, dupa Marea Britanie, primul stat din lume care a inceput imunizarea anti-Covid. In urma cu o saptamana era demarata, in premiera mondiala, campania de vaccinare impotriva Covid-19. Marea Britanie a fost prima țara care a…

- Primele loturi de vaccin Pfizer/ BioNTech anti-Covid, autorizat vineri, 11 decembrie, in SUA, vor ajunge luni dimineata, 14 decembrie, in centrele de vaccinare din Statele Unite, pentru a fi administrate cat mai rapid americanilor.

- Toți ochii sunt indreptați marți spre Marea Britanie, acolo unde a inceput oficial campania de vaccinare a populației cu serul Pfizer - Biontech. In prima faza sunt vizate cadrele medicale, angajații din aziluri și batranii de peste 80 de ani.