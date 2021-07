Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Imnului Național – 29 Iulie 2021???????? Incarcat de mesaje de patriotism și libertate, „Deșteapta-te, romane!” este unul din catalizatorii care au pus in mișcare indarjirea și dragostea pentru țara,

- 1 total views Evenimentele cu cea mai mare incarcatura solemna din cadrul manifestarilor dedicate implinirii a 173 de ani de la prima intonare a cantecului ”Desteapta-te, romane!” vor avea loc in ziua de 29 iulie, cand la Arenele ”Traian”, incepand cu ora 10.00, se va desfasura sedinta festiva a Consiliului…

- 1 total views Primaria Municipiului, impreuna cu partenerii sai traditionali, a pregatit un complex de evenimente dedicat Zilei Imnului National 2021 – cel mai important eveniment festiv local, dar de anvergura nationala, ce marcheaza prima intonare intr-un cadru oficial, pe locul actualului Parc Zavoi,…

- Demisolul unui complex de spatii comerciale din Ramnicu Valcea a fost inundat iar covorul asfaltic de pe strada Nicolae Titulescu din municipiu a fost deteriorat pe o portiune de cateva zeci de metri in urma precipitatiilor abundente cazute marti dupa-amiaza, potrivit agerpres.ro. Potrivit…

- Cei doi candidați la șefia PNL au batut țara in lung și-n lat in ultima luna pentru a caștiga sprijinul colegilor de partid la alegerile din toamna. Dincolo de atacurile publice de la distanța, Libertatea a calculat estimativ kilometrii parcurși de Florin Cițu și de Ludovic Orban și, in plus, a realizat,…

- Trei tineri sunt cercetați de poliție, dupa ce in noaptea de 26 spre 27 iunie ar fi batut un barbat pe o strada din Ocna Mureș. Scandalul ar fi pornit de la o șicanare in trafic. Potrivit IPJ Alba, in noaptea de 26/27 iunie 2021, in urma unui apel prin 112, polițiștii din Ocna Mureș […] Citește Scandal…

- Investitiile efectuate de administratia liberala in comuna Metes au la baza, in primul rand, dorintele cetatenilor. Un exemplu pozitiv in acest sens este localitatea componenta Tauti. Aici, in locul unor obiective care au fost ridicate inainte de anul 2016 dar care nu servesc nimanui, inghitind in schimb…

- Ziua Copilului din acest an ofera celor mai mici locuitori ai Ramnicului posibilitatea de a participa la o serie de evenimente atractive organizate de Primaria Municipiului si de partenerii traditionali. Gradina Zoologica din Ostroveni va fi gazda ”Carnavalului Copilariei”, care se va desfasura intre…