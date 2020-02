Stiri pe aceeasi tema

- Luna Februarie a acestui an are 29 de zile in calendar,anul 2020 fiind an bisect. n acest an,rotatia completa a Pamantului in jurul Soarelui se realizeaza in 366 de zile,6 ore 9 minute si 9 secunde. Numeric,anii bisecti pot fi recunoscuti,datorita faptului ca numarul lor este divizibil cu 4,insa daca…

- Krampus, Frau Perchta, Mari Lwyd, Gryla, Hans Trapp, Kallikantzarii și Pere Fouettard sunt doar cateva exemple de asemenea spirite malefice. Fiecare vine cu povestea și obiceiurile lui. Krampus este un demon cu coarne si limba lunga care ii viziteaza pe copiii din Austria, Slovenia, Croatia…

- Ministerul turc de Externe l-a convocat vineri pe ambasadorul SUA la Ankara, în semn de protest fața de decizia Congresului american de a recunoaște genocidul otoman asupra poporului armean, informeaza Mediafax citând Le Figaro.„Ambasadorul Statelor Unite a fost convocat la Minister…

- Țara in care cetațenii ofera aur la nunți sau iși platesc chiriile. De ce vrea Turcia sa importe masiv metal prețios Autoritatile turce lucreaza la un plan care ar relaxa normele privind importul de aur pe una din cele mai mari piete de consum pentru metalul pretios, transmite Bloomberg. Potrivit unor…

- CHIȘINAU, 10 dec – Sputnik. Un grup de specialiști turci vor evalua situația Chișinaului in cel mai scurt timp, anunța primarul general al Capitalei, Ion Ceban. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Ceban anunța ca a convenit cu primarul municipiului Kocaeli, Turcia, Tahir Buyukaki, ca…

- Rusia si Turcia lucreaza in prezent la un nou contract pentru livrarea suplimentara de rachete sol-aer S-400 catre Ankara, a relatat vineri agentia de presa Interfax, citand un inalt responsabil rus al Serviciului federal de cooperare tehnico-militara, potrivit...

- Cei 29 de membri NATO au adoptat miercuri, la Watford, Marea Britanie, o declaratie comuna, in care isi afirma "solidaritatea, unitatea si coeziunea" si in care recunosc - pentru prima oara - ascensiunea Chinei drept o "provocare", in cadrul summitului aniversarii a 70 de ani de la infiintarea Aliantei,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat marti ca va continua sa blocheze planul NATO cu privire la apararea tarilor baltice si a Poloniei daca Alianta nu recunoaste ca 'terorista' o militie kurda impotriva careia lupta Ankara, informeaza AFP si Reuters. Relatiile dintre Turcia si…