29 august, "Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul". Stihira exceptionala - VIDEO. ZI DE SARBATOARE SI POST

- Ziua de 19 august, data la care se implinesc 140 ani de la nașterea maestrului George Enescu, va fi celebrata in toate cele trei lacașuri ale Muzeului Național „George Enescu”. La Tescani, un loc binecuvantat și mult iubit de catre acesta, datator de inspirație, unde maestrul a terminat singura sa opera…

- Proaspetii absolventi ai Academiei de Politie "Stefan cel Mare" din Capitala au primit legitimațiile de serviciu, dupa ce au fost repartizati in inspectoratele si sectoarele de politie din tara.

- Dupa victoria obtinuta de Squadra Azzurra, cu 3-2 la loviturile de departajare, in fata reprezentativei Angliei, selectionerul Roberto Mancini a fost extrem de emotionat in momentul interviurilor. Acesta si-a „ridicat in slavi“ jucatorii si s-a bucurat pentru ca trofeul a ajuns in Italia. „Acesti baieti…

- OrtodoxeSf. Mare Mc. Fevronia; Sf. Mc. Orentie si fratii sai; Sf. Mc. LiviaGreco-catoliceSf. cuv. m. FebroniaRomano-catoliceSf. Wilhelm, abateSfanta Mare Mucenita Fevronia este pomenita in calendarul crestin ortodox la 25 iunie.A trait in timpul imparatului Diocletian (284-305). La varsta de 20 de ani…

- Nașterea Sfantului Ioan Botezatorul este praznuita pe 24 iunie. Aceasta sarbatoare este cunoscuta in popor și sub denumirea de Sanziene sau Dragaica. Sfantul Ioan Botezatorul s-a nascut in cetatea Orini, in familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama sa, era descendenta a semintiei lui Aaron. Nașterea…

- In Duminica Rusaliilor, 20 iunie, incepand cu ora 15.00 iubitorii de folclor si nu numai sunt invitati la Invartita Valenarilor, in comuna Calinești, satul Valeni, mai exact la Șopru de pe Coasta. Organizatorii evenimentului sunt Consiliul Județean Maramureș și Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”,…

- Sfantul Mare Mucenic Ioan cel Nou, praznuit maine, 2 iunie 2021, de Biserica Ortodoxa Romana, este cinstit in aceste zile la Catedrala Arhiepiscopala din Suceava. Evenimentele dedicate hramului Manastirii „Sfantul Ioan cel Nou” au inceput in aceasta dimineața, 1 iunie, cu scoaterea in procesiune din…

- In data de 1 iunie, Ziua Copilului, declarata prin lege ca fiind nelucratoare, punctele de vanzare ale STPT vor avea program special. Astfel, punctele de vanzare AEM, Piața Timișoara 700 și Calea Lipovei vor funcționa dupa programul normal de la 06:00 la 21:30, celelalte fiind inchise. In ceea ce privește…