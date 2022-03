Stiri pe aceeasi tema

- Iata cum a fost descris de catre organizatori Festivalul Classix 2022: „Aventura clasica contemporana revine la Iași in perioada 13 – 19 februarie. Elegia speranței pornește din liniște și vizeaza dialogul și respectul reciproc. Continua prin meditație și fraternitate, culminand prin vitalitate și pasiune…

- Classix Festival, ediția a 3-a, Iași 13-19 februarie Vineri, 18 februarie, Concertul The Viking Rush,organizat in holul Palatului Culturii din Iași, a oferit o seara intensa, bogata, emoționanta, in care maiestria Cvintetului V Coloris a uimit publicul și l-a facut sa aplaude cu un entuziasm galagios…

- In perioada 13 – 19 februarie 2022 la Iași a avut loc cea de-a treia ediție a Classix Festival, un demers organizat de Asociația Industrii Creative și Showberry. Peste 60 de artiști din 13 țari au fost prezenți in cadrul celor 8 concerte care au alcatuit programul festivalului, alaturi de 7 proiecții…

- Orchestra Romana de Tineret dirijata de Cristian Macelaru – care poate fi ascultat pentru prima oara in Romania dupa momentul in care a fost numit director artistic al Festivalului International “George Enescu” – va concerta sambata, 26 februarie 2022, or

- ​​​​​​​„Aller guten Dinge sind drei/Lucrurile bune vin cate trei”, spune o expresie din limba germana. Pentru a marca cel de-al treilea an al colaborarii lor, Forumul Cultural Austriac și Classix Festival din Iași iși duc parteneriatul la un nivel superi

- Fetita de 13 ani care in urma cu doua saptamani a suferit un accident in statia de cale ferata de la Bacau a fost supusa celei de a treia operatii. Sefa sectiei chirurgie plastica de la Spitalul de Copii din Iasi, Sidonia Susanu a declarat ca pacienta va mai fi supusa unei singure intervenții, iar saptamna…

- Dirijorul Daniel Jinga va evolua in seara de 4 februarie la pupitrul Filarmonicii “Moldova” din Iasi cu un program vocal-simfonic romantic exceptional, mai precis cu Pavane, op. 50 (versiunea pentru cor și orchestra) si Requiem, op. 48 de Gabriel Faure,

- Asa cum a promis, PSD a dat credit specialistilor in ceea ce priveste gestionarea pandemiei iar rezultatele se vad. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a impus o ajustare realista si fireasca a masurilor din domeniul educatiei, astfel incat copiii sa mearga cat mai mult la cursuri si scolile sa…