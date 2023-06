26 iunie, Ziua Drapelului Naţional al României. Ce simbolizează culorile roșu, galben și albastru 26 iunie este Ziua Drapelului National al Romaniei. La 26 iunie 1848 a fost emis Decretul nr. 1 al Guvernului Provizoriu al Tarii Romanesti, prin care tricolorul rosu-galben-albastru devenea Drapel National. Prin Legea nr. 96 din 20 mai 1998, ziua de 26 iunie a fost proclamata drept Ziua Drapelului National al Romaniei. Reunirea celor trei culori ale drapelului romanesc – rosu, galben si albastru – are adanci semnificatii istorice, exprimand continuitatea poporului roman, legaturile permanente intre romanii de ambele versante ale Carpatilor, idealurile de unitate si independenta care au ghidat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

