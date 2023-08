Stiri pe aceeasi tema

- „Drag de Intregalde”. Targ cu produse naturale, parada portului popular și spectacol de muzica populara. PROGRAM In perioada 26-27 august, in comuna Intregalde se va desfașura a doua ediție a evenimentului cultural-artistic „Drag de Intregalde”. Evenimentul este organizat de catre Primaria Intregalde…

- 27 august| Fiii satului Saliștea: Parada portului popular, spectacol folcloric și foc de artificii. PROGRAM Pe 27 august, intreaga comuna Saliștea se pregatește sa sarbatoreasca impreuna, sa danseze pe ritmurile autentice ale muzicii populare și sa se bucure de frumusețea focurilor de artificii. Este…

- In perioada 18-20 august 2023 are loc o noua ediție a proiectului cultural-științific și educativ Ovidiu Birlea – Tradiții culturale la Mogoș și Sesiune de comunicari ”In memoriam Gheorghe Pavelescu”. In cadrul evenimentului se va organiza Balul Cosașilor, Targul meșterilor tradiționali din Munții Apuseni…

- 19-20 august| Fiii satului Cricau 2023: Spectacol folcloric, expoziție etnografica, discoteca in aer liber, ateliere pentru copii, meci de fotbal. PROGRAMUL 19-20 august| Fiii satului Cricau 2023: Spectacol folcloric, expoziție etnografica, discoteca in aer liber, ateliere pentru copii, meci de fotbal.…

- 15 august 2023| Zilele comunei Vințu de Jos. Festivalul „Marie, draga Marie”, parada portului popular și nunta de aur. PROGRAM 15 august 2023| Zilele comunei Vințu de Jos. Festivalul „Marie, draga Marie”, parada portului popular și nunta de aur. PROGRAM Marti, 15 august 2023, in comuna Vințu de Jos,…

- 18-19 august 2023: PROGRAM Zilele Orașului Zlatna: Concerte, parada portului popular, Retromobil și preparate la ceaun 18-19 august 2023: PROGRAM Zilele Orașului Zlatna: Concerte, parada portului popular, Retromobil și preparate la ceaun In zilele de 18-19 august 2023 va avea loc sarbatoarea dedicata…

- Comunitatea din Farau, alaturi de locuitorii din comunele invecinate și invitații lor, au sarbatorit ziua uneia dintre cele mai frumoase așezari din județul Alba, amplasata intr-un pitoresc relief colinar, la marginea județului Alba. Festivitațile au debutat cu un concurs de ovine. Locuitorii din aceasta…

- Zilele comunei Farau 2023: Expoziție de ovine, parada a portului popular, spectacol și foc de artificii Zilele comunei Farau 2023: Expoziție de ovine, parada a portului popular, spectacol și foc de artificii Comunitatea din comuna Farau, alaturi de locuitorii din comunele invecinate și invitații lor,…