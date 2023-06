250.000 de euro- darul de nuntă al fiicei lui Marcel Vela cu Ionuț Stroe „Chiloțel” Fostul ministru PNL al Sportului, Ionuț Stroe „Chiloțel” s-a recasatorit anul trecut cu fiica vitreaga a ex-ministrului de Interne, Marcel Vela, iar petrecerea a fost una de pomina, iar darul de nunta a fost unul pe masura. Nunta de vis la Caransebeș Purtatorul de cuvant al PNL, deputatul Ionuț Stroe, fost ministru al Tineretului și Sportului unde s-a remarcat prin apariția la TV in chiloți, a divorțat prin 2019 de prima soție, Bogdana Țiței, cu care are doi copii. Dar, anul trecut s-a recasatorit cu Andra Pleșa, fiica iubitei fostului ministru de Interne, Marcel Vela, care in 2020 a candidat,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

