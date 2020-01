250 de ani de la nașterea lui Beethoven – concert aniversar, la Filarmonica Brașov Sala Patria din Brasov va gazdui, joi, 16 ianuarie, primul concert din seria integralei Beethoven cu Orchestra Simfonica a Filarmonicii din Brașov dirijata de Cristian Mandeal, concert ce va debuta cu o lucrare beethoveniana mai putin cunoscuta: Batalia lui Wellington, in prima auditie la Brasov. Aceasta va fi urmata de celebrul Concert pentru pian si orchestra nr. 1, solist Andrei Licaret si Simfonia I de Ludwig van Beethoven. Concertul va deschide seria de 9 evenimente ale integralei Beethoven realizata de Cristian Mandeal la Brasov, serie plasata sub semnul aniversarii celor 250 de ani de la… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol: newsbv.ro

