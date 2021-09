8 septembrie - Ziua Petrolistului

In fiecare an, 8 septembrie este zi de sarbatoare pentru mii de oameni care muncesc in industria petrolului Ziua Petrolistului se sarbatoreste odata cu ziua Sfintei Marii, dupa calendarul ortodox. In 1857, Romania a fost inregistrata in statisticile mondiale ca prima tara din lume cu o productie de titei de 275 tone, urmata de SUA in… [citeste mai departe]