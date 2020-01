25 de ani de la naufragiul navelor Paris si You Xiu. Cel mai mare accident naval din istoria Portului Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 30 decembrie se implinesc 43 de ani de la semnarea contractului de asociere intre statul roman și Citroen pentru realizarea companiei mixte Oltcit. Dictatorul Nicolae Ceaușescu demarase o noua industrializare a Romaniei, dar a preferat tehnologia occidentala in dauna celei sovietice. La Pitești…

- Un incident naval, unic pe plan mondial, dupa cum a fost catalogat de seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a avut loc pe 24 noiembrie, in Portul Midia, cand vaporul Queen Hind, incarcat cu 14.600 de oi, s-a rasturnat, scufundandu-se partial in acvatoriul portuar. Echipajul…

- Doua vase de croaziera, Carnival Glory si Carnival Legend, s au ciocnit in portul mexican Cozumel, provocand pagube serioase, relateaza rtv.netIn urma impactului, sase persoane ar fi suferit rani minore, iar restul pasagerilor au fost evacuati. Potrivit unui pasager, incidentul ar fi avut loc din cauza…

- Deceniul 2011-2020 va fi cel mai cald din istoria inregistrarilor meteorologice, a anunțat Organizația Meteorologica Mondiala (OMM), in cadrul Conferinței ONU privind schimbarile climatice de la Madrid, informeaza DPA. „Suntem departe de a atinge țintele stabilite in cadrul Acordului climatic de la…

- Actrita franceza Catherine Deneuve, in varsta de 76 de ani, a fost internata marti, 5 noiembrie, la Paris, in urma unui accident vascular cerebral, iar acum au aparut noi informatii despre starea de sanatate a acesteia.

- Opera Nationala Bucuresti prezinta sambata, 9 noiembrie 2019, incepand cu ora 18:30 "Don Carlo", opera in patru acte de Giuseppe Verdi. Regia, decorul, costumele si luminile spectacolului poarta semnatura lui Mario De Carlo. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Tiberiu Soare. Corul Operei…

- Politistii Postului de Politie Murighiol au fost sesizati duminica despre faptul ca, in urma unui eveniment naval, mai multe persoane ar fi cazut in apele lacului Isac.Din primele verificari a rezultat ca, in aceasta dimineata, trei barbati din judetul Arad, in timp ce se deplasau cu o ambarcatiune…