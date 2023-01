Titlul poate parea ciudat dar nu este. UNIREA, nu mica unire, a stors ființa Moldovei și a transferat avuția acesteia la București. Dupa 300 de ani, Iașul și-a pierdut reperul, a ramas fara instituții, a decazut economic, nu a mai fost Capitala unei țari! A capatat in schimb titlul fara glorie de ”capitala culturala”… Inainte de 1859, in Moldova existau doua tabere: unioniștii și separatiștii, ambele cu minți știutoare de carte, invațate, creatoare de literatura și de frumos. In prima au fost personajele ofensive. Ca sa domine spațiul public au impraștiat tot felul de invective la adresa adversarilor…