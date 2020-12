24 decembrie este zi libera pentru toti angajatii JYSK Romania Cu ocazia Ajunului Craciunului, toti angajatii JYSK Romania vor avea o zi libera, pentru a fi alaturi de familie si pentru a putea face ultimele pregatiri pentru Craciun. Astfel, pe 24 decembrie, toate cele 95 de magazine JYSK din tara, departamentul de Serviciu Clienti si sediul central JYSK vor fi inchise.



Este cel de-al doilea an in care compania ii rasplateste pe angajatii sai cu o zi libera in plus, pentru munca pe care au depus-o de-a lungul anului.



"Anul acesta a fost cu adevarat iesit din comun, ne-a testat capacitatea de adaptare, puterea de munca si dorinta de a fi…

Sursa articol si foto: business24.ro

