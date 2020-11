Stiri pe aceeasi tema

- In cursul nopții trecute, pe raza municipiului Alba Iulia au fost verificate 69 de societați comerciale, au fost legitimate 358 de persoane și au fost aplicate 82 de sancțiuni contravenționale confirm Legii 55/2020. Reamintim faptul ca circulația persoanelor in afara locuinței/gospodariei in intervalul…

- Un incendiu a izbucnit noaptea trecuta, in jurul orei 01:30 , la o șura plina cu baloți de furaje, din localitatea Obreja, comuna Mihalț. Din primele informații, pompierii din Blaj au intervenit la stingerea flacarilor, iar incendiul a fost unul care s-a manifestat generalizat, fara pericol de propagare.…

- In cursul nopții trecute, pe raza municipiului Sebeș au fost legitimate 43 de persoane, din care 32 nu au putut prezenta o justificare a prezenței lor pe strada. Reamintim faptul ca circulația persoanelor in afara locuinței/gospodariei in intervalul orar 23:00-05:00, este interzisa, cu urmatoarele excepții:…

- In cursul nopții trecute, pe raza municipiului Alba Iulia au fost legitimate 171 de persoane, din care 28 nu au putut prezenta o justificare a prezenței lor pe strada. Reamintim faptul ca circulația persoanelor in afara locuinței/gospodariei in intervalul orar 23:00-05:00, este interzisa, cu urmatoarele…

- In cursul nopții trecute, pe raza municipiului Alba Iulia au fost legitimate 79 de persoane, din care 9 nu au putut prezenta o justificare a prezenței lor pe strada. Au fost organizate 11 acțiuni punctuale, pentru verificarea modului in care sunt respectate regulile de prevenire a raspandirii noului…

- Ieri, 8 noiembrie 2020, in Cugir a fost organizata o acțiune punctuală pentru verificarea modului în care sunt respectate măsurile de prevenire a răspândirii corona-virusului. Au fost legitimate 47 de persoane și au fost aplicate 37 de sancțiuni contravenționale, conform Legii 55/2020. Reamintim…

- Ieri, 5 noiembrie 2020, in Blaj a fost organizata o acțiune punctuală pentru verificarea modului în care sunt respectate măsurile de prevenire a răspândirii corona-virusului. Au fost legitimate 88 de persoane și au fost aplicate 22 de sancțiuni contravenționale, conform Legii 55/2020. Acțiunile…

- Ieri, 27 octombrie 2020, in Blaj a fost organizata o acțiune punctuală pentru verificarea modului în care sunt respectate măsurile de prevenire a răspândirii corona-virusului. Au fost verificate 9 societați comerciale, au fost legitimate 298 de persoane și au aplicat 53 de sancțiuni contravenționale,…