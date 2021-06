Stiri pe aceeasi tema

- O traducatoare a Pentagonului a fost condamnata miercuri la 23 de ani de inchisoare pentru divulgarea numelor informatorilor americani din Irak unei persoane avand legaturi cu Hezbollahul libanez, noteaza AFP. Mariam Thompson, 62 de ani, a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei…

- Una dintre cele mai spectaculoase rasturnari de situatie din justitie s-a inregistrat la Curtea de Apel Targu Mures. O femeie acuzata ca a omorat un batran pentru a-l jefui, declarata nevinovata in prima instanta, a fost condamnata in final la 20 de ani de inchisoare.

- Zece ani de inchisoare pentru un barbat din Alba care a incercat sa violeze o femeie in Irlanda. Va executa restul de pedeapsa in Romania Zece ani de inchisoare pentru un barbat din Alba care a incercat sa violeze o femeie in Irlanda. Va executa restul de pedeapsa in Romania Un aiudean in varsta de…

- Manelistul Dani Mocanu a fost condamnat de Judecatoria Pitesti la sase luni de inchisoare cu executare intr-un dosar in care este acuzat ca a lansat in aprilie 2019 un videoclip pe canalul YouTube in care incita la ura impotriva femeilor. Inregistrarea este in continuare pe platforma și are peste 22…

- O femeie din Braila, de 31 de ani, acuzata ca si-a ucis sotul, apoi i-ar fi transat trupul si l-ar fi ascuns in mai multe locuri din curtea locuintei, a fost condamnata de judecatorii Tribunalului Braila la 23 de ani inchisoare pentru comiterea infractiunii de omor in conditii de violenta in familie…

- Ilie Țarcuș are 72 de ani, iar 28 dintre aceștia i-a petrecut la inchisoare. Imediat cum a devenit major, argeseanul a inceput sa fure din locuințe.”Un furt marunt, am furat o butelie de aragaz, cum era pe vremuri. Multa lume nu ințelege, aud frecvent o vorba: ”s-a invațat acolo. Nu e adevarat. Nici…

- O femeie de 43 de ani a fost condamnata la 7 ani de inchisoare pentru trafic de ființe umane. Aceasta se ascundea in Chișinau intr-un apartament pe care il inchiria.Femeia de 43 de ani, originara din raionul Criuleni era in cautare din anul 2020.

- Cum s-a petrecut cazul acesta? Ei bine, o femeie in varsta de 53 de ani a fost condamnata la 30 de zile de inchisoare, dupa ce in luna iunie a anului 2020 a tușit intenționat in fața unei cliente intr-un magazin, in timpul unei dispute pe subiectul purtarii maștii de protecție in spațiile inchise. A…