22 Decembrie 1989: Fuga înfricoșătoare a soților Ceaușescu cu elicopterul Intr-o zi cu semnificație cruciala, pe 22 decembrie 1989, protestele declanșate la Timișoara și amplificate in intreaga țara și in București au atins un punct culminant cu fuga dramatica a cuplului Ceaușescu. Dupa ce un proces tumultuos s-a soldat cu un numar de victime mai mare decat insași manifestațiile, cuplul dictatorial a incercat o evadare spectaculoasa cu un elicopter, marcand sfarșitul unei ere marcate de autoritarism și opresiune. Primele ore ale dimineții au fost dominate de știri despre reprimarea sangeroasa a protestelor, starnind reacții intense in intregul București. Oficialitațile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

