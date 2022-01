22 de români care vor trece zidul Asa cum am mentionat ieri, ieri a fost ultima zi de inscriere a sportivilor la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing. Romania va fi reprezentata de 22 de sportivi (opt femei si 14 barbati), conform componentei delegatiei tricolore aprobata de Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman. De asemenea, intrucat organizatorii chinezi si CIO au introdus, ca si la JO estivale de la Tokyo regula cu doi purtatori de drapel de sex diferit, suportivii port-drapel ai Romaniei sunt saniera Raluca Stramaturaru si schiorul de fond, Paul Pepene. Iata componenta „Team Romania" la Jocurile Olimpice… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

