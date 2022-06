22 de locuri de joacă din București, reabilitate. Parcurile vizate de municipalitate Echipamentele de la 22 de locuri de joaca din șapte dintre cele mai importante parcuri ale Capitalei vor fi reabilitate, fiind deja inițiate procedurile de licitație publica. Conform primarului general, Nicușor Dan, a fost lansata procedura de consultare a pieței pentru furnizarea și montarea unor echipamente destinate unor locuri noi de joaca in parcurile administrate de ALPAB. „Vom inlocui echipamentele din 22 de locuri de joaca, amplasate acum mai bine de 10 ani și pentru care reparațiile nu mai reprezinta o soluție”, susține Dan. Acestea se afla in parcurile Herastrau, Cișmigiu, Carol, Bordei,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca PMB incepe procedura de modernizare a locurilor de joaca din parcurile Herastrau, Cismigiu, Carol, Bordei, Tineretului, Verdi si Baneasa. „Vom inlocui echipamentele din 22 de locuri de joaca, amplasate acum mai bine de 10 ani si pentru care reparatiile…

- Primaria Municipiulu Bucuresti incepe procedura de modernizare a locurilor de joaca din parcurile Herastrau, Cismigiu, Carol, Bordei, Tineretului, Verdi si Baneasa, a anuntat, miercuri, primarul general al Capitalei Nicusor Dan.

- Primarul capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, luni, ca in zilele urmatoare va fi demarata, prin ALPAB, realizarea studiului de fezabilitate pentru un proiect de amenajare a unui loc de joaca unic in Bucuresti, in zona de nord a parcului Regele Mihai I, pe amplasamentul numit „la Rampe”, valoarea totala…

- Primarul capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, luni, ca in zilele urmatoare va fi demarata realizarea studiului de fezabilitate pentru un proiect de amenajare a unui loc de joaca in zona de nord a parcului Regele Mihai I (Herastrau), pe amplasamentul numit „la Rampe”, valoarea totala a acestei investitii…

- Șoferii mașinile care nu sunt inregistrate in Capitala vor achita o taxa, daca vor sa circule prin București. Conform datelor prezentate in spațiul public, ar putea fi vorba și de 5.500 de lei. Conform Antena3, prevederea apare intr-un proiect al Primariei Capitalei, care vrea sa instituie o zona cu…

- Primarul Mihai Chirica a semnat un contract pentru montarea de sisteme de supraveghere video non stop in vederea cresterii nivelului de siguranta a utilizatorilor si eliminarea vandalizarii dotarilor din 30 de spatii de joaca din municipiul Iasi. La licitatia organizata in acest sens au fost depuse…

- Comisariatrul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea (CRPCR) București-Ilfov a realizat, pe 29 martie 2022, sub coordonarea Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), acțiuni de control in cele mai mari 3 parcuri din Capitala: Herastrau, Cișmigiu și Tineretului, anunța…

- Comisariatrul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea (CRPCR) București-Ilfov a realizat, pe 29 martie 2022, sub coordonarea Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), acțiuni de control in cele mai mari 3 parcuri din Capitala: Herastrau, Cișmigiu și Tineretului, anunța…