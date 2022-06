22 de apeluri la Dispeceratul Naţional Salvamont, în ultimele 24 de ore In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 22 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor. In cursul acestor interventii au fost salvate 24 de persoane, dintre acestea opt fiind predate la ambulanta sau SMURD pentru transport la spital. O persoana a fost transportata cu elicopterul SMURD la […] Articolul 22 de apeluri la Dispeceratul... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 24 de copii au fost adoptati in primele cinci luni ale anului si au parasit sistemul de protectie din jud. Harghita. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) a transmis ca numarul este in crestere fata de aceeași perioada a anului trecut. Din cei 24 de copii care se afla…

- 15 milioane de lei de la bugetul local pentru extinderea iluminatului public pe strazile noi din Bartolomeu Nord si Stupini, dar nu numai. Municipalitatea a lansat procedura de achizitie pentru proiectul tehnic si executia necesare acestui obiectiv. Este vorba despre a treia etapa de extindere si modernizare…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza azi ca, in saptamana 9 – 15 mai, au fost raportate 323 de cazuri de gripa clinica, fata de 23 inregistrate in aceeasi perioada a anului trecut. In acelasi interval au fost raportate trei cazuri de infectii respiratorii acute severe (SARI), cu patru…

- Institutia Prefectului – Judetul Mures a organizat, marti, o serie de discutii cu institutiile sanitare din judet pentru reducerea timpilor de asteptare la UPU-SMURD, care a ajuns sa investigheze lunar peste 6.000 de persoane. „UPU-SMURD reprezinta un etalon al profesionalismului medical, cu valoare…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat, azi, ca a fost identificat un cetatean roman, rezident in Marea Britanie, care ar fi indicat hackerilor rusi de la " KillNet" ce site-uri din tara noastra sa atace. Ministrul de Interne a adaugat ca cetateanul este in custodia autoritatilor si este…

- Autospecialele vor inlocui ambulantele vechi, dar vor fi create si noi echipaje in Brasov, Prahova si Sibiu. Medicii care vor lucra pe acestea vor face cursuri specifice de pregatire pentru transportul neonatal, a declarat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. Anul trecut au…

- Etapa a 5-a din play-off-ul Ligii a II-a de fotbal a inceput duminica, 17 aprilie, cand au fost programate partidele: Petrolul Ploiești – Unirea Slobozia 3-1 (FOTO, cu golul de 2-1 marcat de Sory Ibrahim Diarra din Mali, in minutul 37) și CSA Steaua București – AFC Hermannstadt 1-4. Victoria „gazarilor",…

- Teatrul Național din Targu Mureș anunța o noua reprezentație a comediei poetice „Lucruri nespuse", in regia Letei Popescu. Spectacolul este primul dintr-o serie-program de regie al Letei Popescu pentru urmatorii trei ani, un proiect de teatru popular in care regizoarea reviziteaza structurile clasice,…