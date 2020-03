21 de persoane de pe nava Grand Princess au fost testate pozitiv

Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii din domeniul sanatații din statul Washington investigheaza un posibil focar de coronavirus la o unitate de asistența medicala unde doua persoane au fost testate pozitiv cu noul virus, scrie CNN .

- Dintre cele trei persoane depistate pozitiv cu virusul COVID-19 pe teritoriul Romaniei doar doi pacienți mai sunt purtatori ai virusului, anunța, intr-un comunicat de presa, Grupul de Comunicare Strategica.

- "Il numesc pe Mike Pence responsabil" a fost raspunsul american in fata epidemiei, a spus Trump, adaugand ca Pence va lucra cu "profesionisti si medici" in legatura cu acest subiect. Trump a declarat ca este pregatit sa aloce un pachet "adecvat" in lupta contra epidemiei. Casa Alba a solicitat Congresului…

- Oficiali iranieni din domeniul sanatatii au cerut ca adunarile religioase din Qom sa fie suspendate, dupa ce alte doua persoane au fost testate pozitiv pentru coronavirus in orasul sfant in care doi oameni au murit de aceasta boala in aceasta saptamana, a relatat joi agentia ISNA, transmite Reuters…

- Alte 67 de persoane aflate in Japonia pe vasul de croaziera Diamond Princess au fost testate pozitiv pentru coronavirus, a anuntat sambata ministrul Sanatatii, Katsunobu Kato, citat de Reuters.

- Alte 67 de persoane au fost testate pozitiv cu noul coronavirus pe nava Diamond Princess, aflata in carantina in Japonia, a declarat ministrul japonez al Sanatatii, Katsunobu Kato, potrivit news.ro.Pe nava aflata in carantina din 3 februarie, din 3.700 de persoane aflate la bord, deja 218…

- Alte trei persoane aflate pe o nava de croaziera in portul Yokohama din Japonia au fost testate pozitiv cu coronavirus, crescand numarul total de cazuri confirmate la 64, a declarat sambata ministrul japonez al sanatații, potrivit Reuters.Katsunobu Kato a declarat, vineri, ca 41 de persoane…

- Un barbat de 66 de ani, care avea mai multe boli cronice, a decedat luni posibil din cauza gripei, testul rapid efectuat fiind pozitiv. „Astazi, la ora 14,20, SJU Alba Iulia, Sectia boli infectioase, a comunicat un deces la un caz posibil gripa, (test rapid – pozitiv), 66 de ani, cu boli cronice…