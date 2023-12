Palatele si cluburile copiilor sunt principalele institutii furnizoare de educatie nonformala ale sistemului educational preuniversitar din Romania. Clubul Copiilor Vatra Dornei a fost fondat in septembrie 1958, pana in anul 1989 avand titulatura de Casa Pionierilor. In perioada 1958-1989 in cadrul institutiei se desfasurau, la fel ca si astazi, activitati educative extrasolare care aveau insa scopuri, obiective si finalitati in concordanta cu politica regimului comunist care guverna Romania in acea perioada. In prezent, activitatile educative nonformale din cadrul Clubului Copiilor Vatra Dornei,…