Dragi ieșeni, Ne apropiem de sfarșitul acestui an, un an dificil, foarte imprevizibil, care ne-a adus totuși realizari importante, dar și cateva obiective pe care trebuie sa le urmarim in viitor.Nu vreau acum, in preajma Revelionului 2022, sa țin timpul in loc pentru un raport de activitate detaliat al anului 2021, dar cred ca pot spune de la inceput ca, așa cum am promis și mi-am asumat, și in ultimul an Iașul a continuat sa se schimbe in bine!In pofida pandemiei de COVID-19, Iașul a continuat sa funcționeze in anul 2021 in parametri normali, recuperand intarzierile din 2020, l primul an de pandemie.…