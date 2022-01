2021, anul cu cel mai mare număr de candidaturi pentru joburi din ultimul deceniu: 12,6 milioane aplicări Anul 2021 a adus o premiera absoluta pe piața muncii din Romania: peste 12,6 milioane de aplicari pe eJobs.ro, ceea ce reprezinta cel mai mare numar de candidaturi din ultimii 10 ani. In același timp, creșterea este 5% fața de anul 2020 și de 34%, raportat la anul 2019, potrivit datelor companiei de recrutare online. Cat despre oferta de angajare, aceasta s-a apropiat de nivelul pieței din perioada prepandemica: aproape 365.000 de joburi noi au fost scoase la bataie in 2021, cu doar 5% mai puține ca in 2019 și, totodata, cu 22% mai multe ca in 2020. „Daca in 2020 am vazut candidați nevoiți sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Record absolut pe piața muncii: este 12,6 milioane de cereri depuse pe eJobs.ro in 2021, cel mai mare numar de candidaturi din ultimul deceniu! Una dintre principalele prioritați ale candidaților in 2021 a fost gasirea unui loc de munca sau schimbarea celui curent. Astfel, anul trecut, romanii au aplicat…

- Record absolut pe piața muncii: este 12,6 milioane de cereri depuse pe eJobs.ro in 2021, cel mai mare numar de candidaturi din ultimul deceniu! Una dintre principalele prioritați ale candidaților in 2021 a fost gasirea unui loc de munca sau schimbarea celui curent. Astfel, anul trecut, romanii au aplicat…

- Record absolut pe piața muncii – romanii au depus peste 12,6 milioane de aplicari pe eJobs.ro in 2021, cel mai mare numar de candidaturi din ultimul deceniu Una dintre principalele prioritați ale candidaților in 2021 a fost gasirea unui loc de munca sau schimbarea celui curent. Astfel,…

- La Galați a avut loc prezentarea unui autobuz alimentat cu hidrogen, de tipul „Solaris Urbino 12”, care a ramas in oraș timp de o saptamana pentru a fi testat pe diverse trasee de transport public din oraș. Este o premiera in Romania, autobuzul fiind prezentat in cadrul unui turneu organizat de companiile…

- Cu o incidenta de 14,18 de cazuri la mia de locuitori, judetul Ilfov continua sa fie pe primul loc in randul judetelor cu cea mai mare rata de infectare in bilantul COVID de joi, cand autoritatile au confirmat aproape 9.000 de cazuri noi de COVID, dintre care peste 1.100 raportate in Capitala. Capitala…

- Anul acesta a fost, cu siguranța, unul al revenirii pentru piața muncii, depașind orice fel de așteptari. Doar in primele 10 luni din 2021 au fost deschise peste 309.000 de joburi noi, cu aproximativ 10.000 mai multe decat cele disponibile pe intreg parcursul lui 2020. Totodata, se inregistreaza o creștere…

- Nou record pe piața muncii: Numarul de joburi disponibile in primele 10 luni ale acestui an a depașit totalul locurilor de munca scoase la bataie pe intreg parcursul anului trecut Anul acesta a fost, cu siguranța, unul al revenirii pentru piața muncii, depașind orice fel de așteptari. Doar…

- În luna octombrie a anului 2021, 37.000 de locuri de munca au fost scoase la bataie, iar fața de perioada ianuarie-octombrie 2020 se înregistreaza o creștere de 16% a numarului de locuri de munca. Domenii cu nevoie mare de agajați: - Retail…