2020, un an greu pentru retail. Doar 142.000 mp livrați pe piață, jumătate din suprafața estimată Cu un stoc total de retail modern de aproximativ 4 milioane de metri patraț Romania a avut, din cauza pandemiei, in 2020 unul dintre cei mai grei ani de la recesiunea financiara din 2009-2010 incoace. De asemenea, pandemia a validat teoria menționata de consultanții de la Colliers acum cațiva ani, ca in orice oraș din Romania cu peste 30.000 de locuitori ar trebui sa existe, in cele din urma, un centru comercial modern. In 2020 au fost livrați aproximativ 142.400 de metri patrați de noi spații comerciale moderne, puțin peste jumatate din estimarea inițiala. Cea mai mare parte a livrarilor a venit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

